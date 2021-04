Basket

Basket - NBA : Stephen Curry réagit à un son incroyable record !

Publié le 19 avril 2021 à 15h35 par A.M. mis à jour le 19 avril 2021 à 15h38

Auteur d'une série totalement folle lors des dix derniers matches, Stephen Curry s'est prononcé sur sa réussite actuelle qui ne permet pourtant pas aux Warriors de décoller au classement.

Stephen Curry repousse encore les limites. Bien seul pour tenter de mener les Warriors le plus loin possible, le double MVP est au four et au moulin comme en témoigne cette statistique hallucinante. Sur les dix derniers matches, le meneur de Golden State présente une moyenne de 39,1 points. Du jamais vu dans l'histoire de la NBA pour un joueur se trouvant dans sa 12ème saison ou au-delà, ou âgé de 33 ans ou plus. Même Kobe Bryant ou Michael Jordan n'ont pas réussi cette performance, c'est dire l'exploit réalisé par Stephen Curry. Et bien que les Warriors se sont inclinés à 4 reprises durant cette série, Curry ne cache pas sa fierté.

«C’est la meilleure série de ma carrière»