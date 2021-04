Basket

Basket - NBA : Les Nets sortent du silence pour la blessure de Kevin Durant !

Publié le 19 avril 2021 à 10h35 par A.M.

Blessé après un contact avec Trevor Ariza, Kevin Durant suscite l'inquiétude du côté des Nets. Steve Nash espère pouvoir récupérer rapidement sa star.

A peine de retour et déjà blessé. A l'occasion du match contre le Heat, Kevin Durant a effectivement été contraint de quitter ses partenaires durant la rencontre après un contact avec Travor Ariza. Touché à la cuisse, l'ancien Warrior ne connaît pas encore la gravité de sa blessure, mais alors que James Harden est déjà à l'infirmerie, les Nets peuvent s'inquiéter à un mois du début des playoffs. Steve Nash a fait le point sur la situation.

Steve Nash inquiet pour Kevin Durant