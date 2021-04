Basket

Basket - NBA : Bradley Beal rend un vibrant hommage à Russell Westbrook !

Publié le 18 avril 2021 à 15h35 par K.V.

En triple-double de moyenne, Russell Westbrook enquille les performances détonantes, armé d'un état d'esprit qui déteint sur le reste de l'effectif. Et ce, pour le plus grand plaisir de Bradley Beal.

Devenu intenable après des débuts compliqués chez les Wizards de Washington, Russell Westbrook enchaîne les performances stratosphériques. De quoi porter sa franchise et s'attirer de nombreux hommages. À commencer par celui de son coéquipier Bradley Beal, qui s'est confié sur l'apport colossal de Russell Westbrook, aussi bien au niveau de son jeu que de sa mentalité.

« Il déborde d’énergie et semble toujours prêt à y aller avec sa mentalité de gagnant »