Basket - NBA : Ce vibrant hommage rendu à Russell Westbrook !

Publié le 19 mars 2021 à 19h35 par La rédaction

Malgré des débuts compliqués chez les Washington Wizards, Russell Westbrook semble peu à peu retrouver son niveau. Son entraîneur Scott Brooks a d’ailleurs tenu à lui rendre un vibrant hommage, tant la mentalité du joueur influe sur l’équipe.

Ce vendredi, les Washington Wizards se sont imposés face aux Utah Jazz (131-122). Rudy Gobert et ses coéquipiers n’ont rien pu faire face à Bradley Beal (43 points, 5 passes décisives, 2 rebonds), mais surtout face à un Russell Westbrook des grands soirs, auteur d’un triple-double (35 points, 15 rebonds, 13 passes décisives). Une victoire importante pour des Wizards en difficultés cette saison (13e de la conférence Est) contre le leader de la conférence Ouest. S’il était grandement critiqué à ses débuts à Washington, Westbrook a su rebondir et semble retrouver son réel niveau petit à petit. Son entraîneur, Scott Brooks, n’a d’ailleurs jamais eu de doutes sur les qualités de son joueur et a tenu à lui rendre un énorme hommage.

« Il finira comme l’un des meilleurs meneurs de jeu de l’histoire, grâce à son éthique de travail, sa détermination, sa fierté, sa passion. »