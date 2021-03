Basket

Basket - NBA : Les révélations de ce joueur des Lakers sur Anthony Davis !

Publié le 15 mars 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 15 mars 2021 à 19h36

Même s’il est encore blessé, Anthony Davis continue de suivre les Los Angeles Lakers de très près. Le joueur de 28 ans s’est même permis quelques petits reproches à ses coéquipiers, notamment Dennis Schröder.

Cela fait maintenant un mois qu’Anthony Davis est absent des parquets de la NBA. Sorti sur blessure lors du déplacement chez les Denver Nuggets, le joueur de 28 ans manque à ses coéquipiers. Les Los Angeles Lakers ont toujours du mal à s’adapter à l’indisponibilité d’ AD . Malgré tout, Anthony Davis continue de suivre ses coéquipiers de très près. Analysant le jeu des Lakers attentivement, l’ailier fort qui peut aussi jouer pivot a noté quelques différences depuis son absence sur le parquet. Et il n’a pas hésité à le faire savoir à certains joueurs.

« Depuis qu’il est absent, Anthony Davis m’a fait un reproche sur ma relation avec Damian Jones »