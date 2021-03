Basket

Basket - NBA : Les Nets calment le jeu après l'arrivée de Blake Griffin !

Publié le 14 mars 2021 à 16h35 par La rédaction

Arrivé il y a quelques jours du côté de Brooklyn, Blake Griffin n'a toujours pas porté le maillot des Nets en raison de sa condition physique. Son coach souhaite d'ailleurs ne pas le relancer trop rapidement.

Après Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden, Steve Nash va pouvoir compter sur une nouvelle star, qui a récemment rejoint les rangs des Nets de Brooklyn en la personne de Blake Griffin. En grande difficulté en ce début de saison, l'intérieur est arrivé à New York en provenance des Pistons de Detroit avec un statut de star en déclin. Désireux de se relancer, Blake Griffin espère pouvoir refouler les parquets de NBA le plus rapidement possible. Pour autant, Steve Nash, coach des Nets, ne veut pas précipiter le retour de son nouveau joueur et préfère prendre le temps qu'il faudra pour qu'il revienne à son meilleur niveau.

« Nous ne sommes pas pressés. La chose la plus importante est qu’il soit en aussi bonne santé. »