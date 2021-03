Basket

Basket - NBA : Kyrie Irving en froid avec les Celtics ? La réponse !

Publié le 12 mars 2021 à 9h35 par La rédaction

Après la victoire des Brooklyn Nets sur les Boston Celtics ce vendredi (121-109), Kyrie Irving a été filmé en train d’enlacer ses anciens coéquipiers. Ce dernier est d’ailleurs revenu sur la grande polémique concernant ses relations lorsqu’il évoluait chez les Celtics.

Face à ses anciens coéquipiers, Kyrie Irving n’a eu aucune pitié. Ce vendredi, lors de la victoire des Brooklyn Nets face aux Boston Celtics (121-109), le meneur de 28 ans a été brillant malgré l’absence de Kevin Durant, toujours convalescent. Auteur de 40 points, 8 rebonds et 3 passes décisives, Kyrie Irving a été l’un des acteurs majeurs du 25e succès des Nets, leur permettant d’être toujours dans la course à la première place de la conférence Est, toujours détenue par les Philadelphia 76ers. Mais cette rencontre était également l’occasion de faire taire certaines rumeurs à l’égard de Kyrie Irving. À l’époque joueur des Celtics, Uncle Drew a vu son nom être la cible de quelques accusations. L'actuel joueur des Nets aurait eu des mauvaises relations avec certains joueurs de Boston. Mais après la rencontre de ce vendredi, Irving a tenu à clore ces discussions une fois pour toute.

« Maintenant on peut voir que j’ai de très bons contacts par ici. »