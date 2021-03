Basket

Basket - NBA : Le nouveau message fort de Kyrie Irving sur James Harden !

Publié le 2 mars 2021 à 20h35 par La rédaction

Suite à la victoire des Brooklyn Nets sur le parquet des San Antonio Spurs ce mardi, Kyrie Irving est revenu sur la performance XXL d’un James Harden éblouissant.

Ce mardi, les Brooklyn Nets se sont imposés sur le parquet des San Antonio Spurs (124-113). Une victoire spectaculaire, presque historique, puisque les Nets n’y avaient plus gagné depuis 2002. Un succès grandement dû à la performance de James Harden. L'ancien des Rockets a été auteur d’un triple-double retentissant (30 points, 15 passes décisives, 14 rebonds), son septième au sein de la franchise de New York. Harden est étincelant depuis son arrivée chez les Nets, ce qui laisse son coéquipier Kyrie Irving très admiratif.

« Vous feriez mieux de vous y habituer. »