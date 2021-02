Basket

Basket - NBA : Le message fort de Kyrie Irving sur ses responsabilités !

Publié le 27 février 2021 à 14h35 par La rédaction

Alors que son rôle évolue d'année en année, Kyrie Irving essaye tant bien que mal de s'adapter. Une prise de conscience évoquée par le meneur des Nets.

Souvent davantage reconnu pour ses sorties médiatiques délicates et son caractère clivant que pour son talent et son niveau de jeu phénoménal, Kyrie Irving n'en demeure pas moins un excellent joueur de basket. Du rôle discret qu'il avait à Cleveland à celui d'un lieutenant dans un énorme Big Three à Brooklyn, Kyrie Irving sait qu'il a eu du mal à s'adapter mais il a fini par prendre conscience d'un aspect primordial de son jeu. À savoir qu'il doit maîtriser son rôle à merveille et parvenir à partager le leadership avec Kevin Durant et James Harden.

« Ce n'est pas à moi d'être le héros que tout le monde veut que je sois »