Basket - NBA : Kyrie Irving met les choses au clair !

Publié le 22 février 2021 à 15h35 par La rédaction

Les Nets ont remporté leurs six derniers matches, et il n'en fallait pas plus pour exciter Kyrie Irving.

Toujours privés de Kevin Durant, blessé aux ischio-jambiers, les Nets continuent leur marche en avant. Brooklyn s'est imposé face aux Clippers (112-108) dimanche soir pour sa deuxième victoire à Los Angeles cette semaine après le succès obtenu contre les Lakers (109-98) jeudi soir. L'équipe new-yorkaise a désormais remporté ses six dernières rencontres, et présente un total de 20 victoires sur la saison. La bonne dynamique de Brooklyn lui permet de se rapprocher des Sixers, premiers de la Conférence Est avec seulement une défaite de moins que les Nets. Kyrie Irving a parfaitement conscience que son équipe est sur la bonne voie, et n'a pas hésité à le rappeler à ses détracteurs.

« Pour le moment, on fait taire tout le monde »