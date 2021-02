Basket - NBA

Basket - NBA : L'humilité de LeBron James après son nouveau record !

Publié le 19 février 2021 à 17h35 par La rédaction

Malgré la défaite des Lakers face aux Nets ce vendredi (109-98), LeBron James est entré un peu plus dans l’histoire de la NBA. Le joueur de 36 ans a avoué être honoré de rejoindre Kareem Abdul-Jabbar et Karl Malone concernant un record époustouflant.

Ce vendredi, les Los Angeles Lakers se sont inclinés sur leur parquet face aux Brooklyn Nets (109-98). LeBron James et ses coéquipiers n’ont rien pu faire face à l’efficacité et l’altruisme de James Harden (11 passes décisives, 23 points), Kyrie Irving (16 points, 5 passes décisives, 7 rebonds) et Joe Harris (21 points, 5 rebonds). Pourtant, cela n’a pas empêché le numéro 23 des Lakers de marquer un peu plus l’histoire de la NBA. Avec 32 points, King James a rejoint Karl Malone et Kareem Abdul-Jabbar comme étant les seuls à avoir atteint la barre des 35 000 points en carrière. Un exploit sur lequel LeBron James n’a pas manqué de s’exprimer.

« Être associé aux plus grands noms de ce sport est un honneur »