Basket - NBA : Le terrible aveu de LeBron James !

Publié le 16 février 2021 à 22h35 par La rédaction

LeBron James a récemment avoué qu'il regrettait de ne pas avoir tenté sa chance en NFL lorsque l'occasion s'est présentée à lui en 2011.

2011 a sans doute été l'une des pires saisons dans l'histoire de la NBA. Le syndicat des joueurs et l'ensemble des propriétaires des 30 équipes de NBA n'avaient pas été en mesure de trouver un accord pour le partage des revenus avant le début de la saison. De ce fait, la saison régulière de NBA, qui débutait traditionnellement fin octobre, avait finalement démarré le 25 décembre. De la même manière, le nombre de matches, qui s'élève habituellement à 82 rencontres par équipe, avait été réduit à 66. Les joueurs avaient donc dû rester écartés des parquets pendant deux mois, une situation inhabituelle pour eux. Ainsi, LeBron James, qui portait alors les couleurs du Heat, avait reçu une surprenante proposition...

« Je pense encore au football américain tout le temps »