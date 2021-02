Basket

Basket - NBA : L'énorme coup de gueule de Draymond Green !

Publié le 16 février 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 16 février 2021 à 18h37

Draymond Green s'est violemment emporté contre la NBA : selon lui, la ligue devrait être plus sévère avec les équipes qui décident de ne plus faire jouer certains de leurs joueurs dans l'attente de leur transfert.

Les Cavaliers ont récemment décidé de ne plus faire jouer leur pivot Andre Drummond jusqu'à son potentiel transfert. L'ancien joueur des Pistons intéresserait plusieurs équipes de NBA, et les dirigeants de Cleveland auraient peur de le voir se blesser, ce qui pourrait faire capoter un éventuel échange. Detroit a pris la même décision avec Blake Griffin, qui n'entre plus dans les plans de l'équipe du Michigan. La date limite des transferts en NBA étant fixée au 25 mars 2021, cela signifie qu'Andre Drummond et Blake Griffin pourraient ne plus fouler les parquets pendant plus d'un mois. Ce concept de laisser un joueur au placard en attendant son départ agace au plus haut point Draymond Green, qui l'a fait savoir en conférence de presse ce lundi.

«Voir Andre Drummond en civil parce que son équipe veut le transférer, c’est de la m**** !»