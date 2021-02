Basket

Basket - NBA : L'avertissement de Draymond Green !

Publié le 14 février 2021 à 15h35 par La rédaction

Les Warriors ont été défaits dans les grandes largeurs par les Nets (117-134) ce samedi, ce qui a convaincu Draymond Green d'une chose : Brooklyn est l'équipe qu'il faut craindre dans la Conférence Est.

Dans ce qui marquait le grand retour de Kevin Durant à Golden State depuis son départ à Brooklyn il y a un an et demi, les Nets ont surclassé les Warriors (134-117) ce samedi au Chase Center. Les retrouvailles entre KD et son ancienne équipe - avec laquelle il a remporté deux titres de champion, en 2017 puis en 2018 - ont été chargées d'émotion, avec un bel hommage vidéo ainsi qu'une déclaration remplie d'admiration de Steve Kerr à l'encontre de son ancien joueur. Après la défaite de son équipe, Draymond Green a lui dressé un tout autre bilan de l'équipe menée par Kevin Durant.

« Les Nets sont l'équipe à battre dans la Conférence Est »