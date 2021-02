Basket

Basket - NBA : La punchline de Stephen Curry sur l'ère Kevin Durant à Golden State

Publié le 12 février 2021 à 21h35 par Th.B.

Ancien coéquipier de Kevin Durant chez les Warriors, Stephen Curry s’est enflammé pour le retour de KD à Golden State samedi soir en tant qu’adversaire.

Ayant pu évoluer aux côtés de Kevin Durant pour une période de trois saisons qui a débouché sur deux titres de champion NBA, Stephen Curry a tenu un discours plus qu’élogieux à propos du passage de KD dans la baie d’Oakland qu’il va retrouver dans la nuit de samedi à dimanche. En effet, franchise player des Nets, c’est avec Brooklyn que Kevin Durant va revenir là où il a remporté ses deux titres de champion NBA.

« Parmi le plus beau basketball que le monde ait pu voir »