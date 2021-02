Basket

Basket - NBA : Cette légende snobe LeBron James pour le titre de GOAT

Publié le 11 février 2021 à 17h35 par La rédaction

Malgré ses 36 ans, LeBron James continue de régner en roi sur la NBA. S’il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la ligue, son ancien coéquipier Ray Allen voit un autre joueur comme étant LE meilleur.

Cette saison, LeBron James prouve encore pourquoi il peut prétendre au titre de meilleur joueur de l’histoire de la NBA. Lors de la victoire face aux Thunders d’Oklahoma City ce jeudi (114-113), le numéro 23 des Lakers s’est encore illustré, signant la rencontre de 25 points, 7 passes décisives et 6 rebonds. À 36 ans, King James semble encore au top de sa forme et ses statistiques parlent pour lui. Avec 25,5 points, 7,9 rebonds et 7,9 passes décisives de moyenne, LeBron James est encore un très grand danger en NBA cette saison, tout autant que lors de ses 17 précédentes. Mais pour Ray Allen, un autre joueur se classe au-dessus de LeBron James dans l'histoire de la NBA.

«Michael Jordan a joué à un autre sport que LeBron, il jouait à une autre époque»