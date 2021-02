Basket

Basket - NBA : LeBron James se confie sur les comparaisons avec Tom Brady !

Publié le 9 février 2021 à 12h35 par T.M.

Suite au nouveau sacre de Tom Brady au Super Bowl, les comparaisons avec LeBron James sont réapparues. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir la star des Lakers.

Qui est le plus grand GOAT de l’histoire du sport ? Dimanche, ce débat a pris une autre tournure suite au sacre des Tampa Bay Buccaneers au Super Bowl. En effet, face aux Kansas City Chiefs, Tom Brady a mené sa franchise au Graal, remportant par la même occasion sa 7ème bague de champion NFL. Jamais un autre joueur n’a fait aussi bien. Un succès qui a également laissé place à certaines comparaisons avec d’autres sportifs à l’instar de Lionel Messi ou encore LeBron James. Alors que beaucoup font le rapprochement entre Tom Brady et le joueur des Lakers, King James ne partage pas cette vision.

« Une source d'inspiration pour un gars comme moi. Mais… »