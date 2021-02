Basket

Basket - NBA : Jimmy Butler s'enflamme pour le retour de Derrick Rose à New York !

Publié le 8 février 2021 à 10h35 par La rédaction

Jimmy Butler a vivement félicité son ancien coéquipier, Derrick Rose, pour son transfert à New York.

Derrick Rose est de retour à New York ! L'ancienne star des Bulls quitte les Pistons, qui l'ont envoyé chez les Knicks en échange du meneur de jeu Dennis Smith Jr. ainsi que d'un choix au deuxième tour de la Draft. Utilisé dans un rôle de sixième homme à Detroit, Derrick Rose était parvenu à ressusciter sa carrière depuis un an et demi, avec 14.2 points et 4.2 passes décisives de moyenne cette saison. Néanmoins, les mauvaises performances des Pistons rendaient son départ inéluctable. Son ancien partenaire à Chicago, Jimmy Butler, est en tous cas fier de voir le MVP de la saison régulière 2011 retourner à New York, son équipe de 2016 à 2017.

« Rose était un superbe joueur avant et il l'est toujours aujourd'hui »