Basket - NBA : Le fabuleux hommage de Steve Kerr à Stephen Curry

Publié le 7 février 2021 à 16h35 par La rédaction

Ce dimanche, les Golden State Warriors se sont inclinés face aux Dallas Mavericks (134-132). Une nouvelle défaite qui démontre encore une fois la phase difficile que traverse la franchise de San Francisco. Pourtant, Stephen Curry n’a jamais semblé aussi fort qu’aujourd’hui d’après son entraîneur Steve Kerr.

Les Golden State Warriors ont subi une nouvelle défaite ce dimanche contre les Dallas Mavericks (134-132). La onzième de la saison, qui relègue l’équipe à la 8e place de la conférence Ouest. La franchise de San Francisco traverse une période très compliquée ces derniers temps, avec une forme très nettement en-dessous de ce qu’ils ont montré ces dernières années. Pourtant, Stephen Curry reste toujours le même. Auteur de 57 points et 5 passes décisives, Chef Curry a une nouvelle fois été monstrueux. Ce qui lui a valu les louanges de son adversaire du soir Luka Doncic après la rencontre, mais également de son entraîneur, Steve Kerr.

«On parle d’un double MVP et d’un triple champion NBA, et je ne l’ai jamais vu comme ça»