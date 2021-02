Basket - NBA

Basket - NBA : Stephen Curry s'enflamme pour Kelly Oubre Jr. !

Publié le 5 février 2021 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 5 février 2021 à 21h37

Les Golden State Warriors ont atomisé les Dallas Mavericks (147-116) ce vendredi, grâce à une incroyable performance de Kelly Oubre Jr. Stephen Curry a louangé son coéquipier après la rencontre.

Arrivé chez les Golden State Warriors durant l'intersaison dans un échange avec l'Oklahoma City Thunder, Kelly Oubre Jr. a eu du mal à trouver ses marques à Golden State. L'ailier passé par les Washington Wizards et les Phoenix Suns a été très maladroit après un mois et demi de compétition, avec un pourcentage peu enviable à trois-points (39.8%, le pire de sa carrière). Pour autant, Kelly Oubre Jr. a retrouvé de sa superbe jeudi soir contre Dallas, inscrivant 40 points à 14/21 au tir - dont 7/10 à trois-points - et huit rebonds dans la large victoire de son équipe (147-116). Sa performance n'est pas passée inaperçue, comme l'illustrent les commentaires de Stephen Curry après la rencontre.

« Il est concentré, motivé, plein d'énergie et ne se laisse pas distraire »