Basket

Basket - NBA : Stephen Curry justifie les difficultés des Warriors !

Publié le 29 janvier 2021 à 23h35 par La rédaction

En difficulté cette saison, les Golden State Warriors ne sont plus aussi performants qu’ils ont pu l’être ces dernières années. Et Stephen Curry pense avoir mis le doigt sur le gros problème de son équipe.

Ce vendredi, les Golden State Warriors se sont une nouvelle fois inclinés face aux Phoenix Suns (114-93). Si Stephen Curry a encore fait un match de haute volée (27 points, 4 passes décisives), le meneur de jeu ne peut pas tout faire seul. Les Warriors se classent 9e de la conférence Ouest (10 victoires pour 9 défaites) et ne sont, pour l’heure, plus qualifiables pour les playoffs de la NBA. S’il avait montré son agacement à la sortie de la rencontre, assurant que « ça ne peut pas être un one-man show, on ne gagne pas comme ça en NBA, » Curry a réfléchi aux points faibles de son équipe.

« On a tendance à signer des périodes de 3 ou 4 minutes où on ne joue pas avec les bonnes intentions »