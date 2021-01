Basket

Basket - NBA : Ce bouleversant hommage rendu à Kobe Bryant

Publié le 27 janvier 2021 à 12h35 par A.M. mis à jour le 27 janvier 2021 à 12h46

Un an après le décès brutal de Kobe Bryant, Pau Gasol lui a rendu un nouvel hommage sur les réseaux sociaux.

C'était il y a tout juste un an. Dans un accident d'hélicoptère, Kobe Bryant a perdu la vie accompagné de sa fille Gianna. Un évènement qui a bouleversé le monde du sport. Les hommages se sont multipliés pour celui qui est l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA. Un an plus tard, Pau Gasol, qui a côtoyé Kobe Bryant aux Lakers et qui est resté proche de la famille du Black Mamba , lui a rendu un nouvel hommage.

L'hommage de Pau Gasol à Kobe Bryant