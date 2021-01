Basket

Basket - NBA : Les confidences de James Harden sur son nouveau rôle aux Nets

Publié le 26 janvier 2021 à 18h35 par A.D.

Tout juste arrivé chez les Nets, James Harden évolue dans un tout nouveau rôle désormais. L'ancien des Rockets a expliqué qu'il était heureux d'avoir plusieurs casquettes à Brooklyn.

Après avoir fait le plus grand bonheur des Houston Rockets, James Harden relève désormais un tout nouveau défi du côté des Brooklyn Nets. Habitué a être au centre de tout et à monopoliser le ballon dans son ancienne franchise, il doit désormais endosser un autre rôle et faire davantage confiance à ses coéquipiers, lui qui est notamment entouré par Kyrie Irving et Kevin Durant. Dans des propos rapportés par Parlons Basket , James Harden s'est livré sur le sujet et a fait savoir que sa nouvelle expérience lui convenait parfaitement.

«Je suis chanceux de pouvoir faire plus d’une chose sur le terrain»