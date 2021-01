Basket - NBA

Basket - NBA : Les révélations d’Harden sur les points faibles des Nets !

Publié le 23 janvier 2021 à 18h35 par La rédaction

Ce samedi, les Brooklyn Nets se sont une nouvelle fois inclinés face aux Cleveland Cavaliers (125-113). Alors que le duo Harden-Irving était sur le terrain, privé de Durant, les Cavs se sont encore imposés sans trop de difficultés. Et The Beard, en deux défaites, a déjà vu les points faibles des Nets, sur lesquels il faudra travailler à l’entraînement.

Malgré le duo Harden-Irving aligné ce samedi, les Brooklyn Nets n’ont pas trouvé le chemin de la victoire. Après la défaite face aux Cleveland Cavaliers ce jeudi (147-135), les Nets se sont une nouvelle fois inclinés contre les Cavs (125-113) ce samedi. Privé de Kevin Durant (repos), la franchise de Brooklyn n’a rien pu faire face à un Collin Sexton encore en feu. Auteur de 25 points et 9 passes décisives en 30 minutes, le meneur des Cavs a livré un très beau duel face à Kyrie Irving (38 points, 5 passes décisives) et James Harden (19 points, 11 passes décisives), toujours sous le feu des critiques. Si les Nets sont désormais au point offensivement, c’est défensivement qu’ils vont devoir progresser.

« De bonnes choses n’arriveront pas si on laisse trop souvent la balle dans la peinture »