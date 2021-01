Basket

Basket - NBA : Après LeBron James, Kevin Durant s'en prend aussi à Shaquille O'Neal !

Publié le 23 janvier 2021 à 13h35 par La rédaction

Après LeBron James, c'est Kevin Durant qui s'est emporté contre Shaquille O'Neal et Charles Barkley.

Il ne fait pas bon s'appeler Shaquille O'Neal en ce moment ! L'ancienne star des parquets de NBA s'est reconvertie en tant que consultant pour la télévision américaine depuis sa retraite professionnelle, et ses critiques répétées contre les joueurs actuels ne passent pas inaperçues. Le dernier en date à avoir subi les critiques de Shaquille O'Neal, Donovan Mitchell, n'a pas souhaité relancer la polémique. En revanche, LeBron James et Kevin Durant n'ont pas manqué l'ancien pivot, dont les propos de plus en plus acerbes ont de quoi les irriter...

« Les vieux feraient mieux d'aller profiter de leur retraite »