Basket - NBA : Kevin Durant pointe du doigt un premier souci avec James Harden

Publié le 17 janvier 2021 à 14h35 par A.D.

Ce dimanche, Kevin Durant et James Harden ont joué leur premier match ensemble sous les couleurs des Brooklyn Nets. Et comme l'a fait remarquer KD, le tandem a perdu trop de ballons face au Orlando Magic.

Arrivé des Houston Rockets, James Harden a fait ses débuts avec les Brooklyn Nets. Aligné aux côtés de Kevin Durant, The Beard a été performant d'entrée avec sa nouvelle franchise. Auteur de 32 points, 14 points et 12 rebonds, James Harden a apporté grandement sa pierre à l'édifice lors de la victoire face au Orlando Magic (122-115). Mais comme l'a fait savoir Kevin Durant, tout n'a pas été parfait, loin de là. Dans des propos rapportés par Parlons Basket , KD n'a pas manqué de notifier les nombreuses pertes de balles de James Harden et lui-même.

«On a perdu 15 fois la balle à nous deux. C’est terrible»