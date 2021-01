Basket

Basket - NBA : Kevin Durant s'enflamme pour ses débuts avec James Harden !

Publié le 17 janvier 2021 à 12h35 par A.D.

Tout juste arrivé chez les Brooklyn Nets, James Harden était associé à Kevin Durant lors de la victoire face au Orlando Magic ce dimanche. Alors que le tandem a fait forte impression, KD s'est totalement enflammé.

Alors qu'il vient de s'engager en faveur des Brooklyn Nets, James Harden a parfaitement réussi ses débuts. Associé à Kevin Durant face au Orlando Magic, The Beard , auteur de 32 points, 14 points et 12 rebonds, a été l'un des grands artisans de la victoire de sa nouvelle équipe (122-115, ce dimanche). Et sa performance XXL n'a pas échappé à KD. Après la rencontre, Kevin Durant s'est totalement enflammé sur les débuts de James Harden aux Brooklyn Nets.

«Harden essayait de trouver le moyen de jouer le mieux possible dès le départ»