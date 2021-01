Basket

Basket - NBA : Le coup de gueule de Luka Doncic !

Publié le 16 janvier 2021 à 13h35 par La rédaction

Déçu par les décisions de son entraîneur, Luka Doncic avait un message à faire passer après la défaite de son équipe face à Milwaukee (109-112) ce vendredi.

Les Bucks accueillaient les Mavericks ce vendredi soir dans ce qui représentait un duel immanquable entre les deux plus grandes stars européennes de la NBA, Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic. Milwaukee s'est finalement imposé sur le fil (112-109) alors que Dallas n'était qu'à un tir primé d'égaliser. Les coéquipiers de Luka Doncic ont eu l'opportunité de revenir au score dans les dernières secondes du match mais ont échoué, au plus grand regret du joueur slovène.

« C’est une décision de l'entraîneur »