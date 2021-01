Basket - NBA

Basket - NBA : Le nouveau message de Curry à ses coéquipiers

Publié le 15 janvier 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 15 janvier 2021 à 19h36

Défaits par les Denver Nuggets (114-104) ce vendredi, les Golden State Warriors n’y arrive plus. Une nouvelle défaite après celle face aux Pacers (104-95) mercredi. Une situation que ne plaît pas à Stephen Curry, pourtant très efficace ces derniers temps.

Le talent de Stephen Curry n’aura pas suffi. Malgré ses 35 points, 11 rebonds et 4 passes décisives, les Golden State Warriors se sont inclinés sur le score de 114-104 face aux Denver Nuggets. La franchise de San Francisco n’a rien pu faire face à un Nikola Jokic en feu, auteur d’un triple-double lors de la rencontre (23 points, 14 rebonds, 10 passes décisives). Une nouvelle défaite pour les Warriors, après celle face aux Pacers 104-95 ce mercredi. En début de saison, après la perte de Klay Thompson (rupture du tendon d’Achille), on ne savait pas ce qu’allait donner l'équipe de Curry. Avec un bilan de 6 victoires et 6 défaites, c’est très loin d’être satisfaisant pour le numéro 30, qui avait déjà été clair avec ses coéquipiers il y a quelques jours.

« Nous pouvons être meilleurs en espérant que notre bilan reflétera bientôt les leçons apprises »