Basket - NBA

Basket - NBA : Le mea culpa de Stephen Curry !

Publié le 11 janvier 2021 à 18h35 par La rédaction

Face aux Raptors de Toronto, Stephen Curry a réalisé un match sans, notamment au niveau de l'adresse. Mais cette triste performance n'a pas l'air d'inquiéter la star des Golden State Warriors.

Avec un affreux 2/16 aux tirs, dont 1/10 à 3 points, Stephen Curry s'est fait remarquer. Cette statistique au niveau de l'adresse, réalisée face aux Toronto Raptors correspond tout simplement à la pire performance au tir de la carrière de Stephen Curry dans un match où il a shooté au moins 5 fois, comme l'a révélé Nick Friedell, reporter pour ESPN . De quoi contraster avec son début de saison, au cours duquel le meneur des Golden State Warriors n'a cessé de monter en puissance. Malgré ce passage à vide d'un soir, Curry semble déjà être passé à autre chose, le reste des Warriors étant parvenu à réaliser un très bon match.

« Ça montre qu’on va dans la bonne direction »