Basket - NBA : Ces nouvelles précisions sur l'état de Stephen Curry !

Publié le 8 janvier 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 8 janvier 2021 à 18h41

Blessé dans les 30 dernières secondes de la rencontre lors de la défaite 108-101 face aux LA Clippers, le staff des Golden State Warriors avait tenu à rassurer les supporters sur l’état de santé de Stephen Curry. La star de la franchise s’est entraînée avec le reste du groupe mais elle reste incertaine pour le prochain match.

Stephen Curry n’est pas sûr de participer à la prochaine rencontre face aux LA Clippers dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 janvier. Blessé à la cheville gauche dans les 30 dernières secondes du dernier match des Golden State Warriors, le meneur de jeu de 32 ans inquiétait les supporters de la franchise. Pourtant, Steve Kerr, le coach des Warriors, avait tenu à rassurer à la sortie de la rencontre en déclarant que cette blessure n’était pas grave et qu’elle ne devrait être qu’anecdotique.

Placé sur la liste des incertains