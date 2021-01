Basket - NBA

Basket - NBA : L’énorme incompréhension de Shaquille O’Neal au sujet de Gobert !

Publié le 3 janvier 2021 à 13h35 par La rédaction

Ancien joueur des Lakers ne comprend pas l’offre de Utah transmise à Rudy Gobert. Le pivot français a prolongé son contrat avec le Jazz pour près de 205M€.

Rudy Gobert a signé un contrat XXL avec le Utah Jazz. Le pivot français a prolongé son contrat avec la franchise de Salt Lake City pour près de 205M€. Une signature qui fait de lui le sportif français le mieux payé du monde. Rudy Gobert a par la suite diffusé une lettre dans laquelle il exprime son émotion : « C'est une journée très spéciale pour moi et ma famille. Je suis arrivé à Utah quand j'avais 21 ans, d'une petite ville de cols-bleus, Saint-Quentin (…) Je suis là sur la durée, et je suis là pour GAGNER un titre. Je suis là pour gagner avec mes frères, je suis là pour gagner avec coach Q (Quin Snyder) et je suis là pour gagner avec vous, Utah ».

« Vous tournez à 11 points de moyenne en NBA et vous pouvez obtenir un contrat à 200 millions »