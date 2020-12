Basket

Basket - NBA : Vincent Collet s’enflamme pour le contrat légendaire de Rudy Gobert !

Publié le 29 décembre 2020 à 21h35 par La rédaction

Après avoir signé une revalorisation de contrat XXL avec sa franchise de l’Utah, Rudy Gobert s’installe parmi les joueurs les mieux payés de la NBA. Son sélectionneur chez les Bleus, Vincent Collet, ne peut que se réjouir pour son joueur.

Avec une prolongation de contrat basée sur un salaire de 205 millions de dollars sur 5 ans, Rudy Gobert est aujourd'hui l’un des joueurs le mieux payés de la NBA derrière Giannis Antetokounmpo mais devant LeBron James. Alors qu’il a choisi de renouveler sa confiance dans sa franchise du Jazz, Rudy Gobert porte son équipe en ce début de saison avec une moyenne de 16,7 points, 14,7 rebonds, 2,7 passes et 1,7 contres par match. Rudy Gobert est également un pilier de l’équipe de France depuis 2012, et Vincent Collet, sélectionneur des Bleus a expliqué une telle somme.

« Il devient le pivot le mieux payé de l’histoire »