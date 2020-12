Basket

Basket - NBA : James Harden au Heat ? La réponse de Jimmy Butler !

Publié le 25 décembre 2020 à 18h35 par T.M.

Alors que les rumeurs se multiplient concernant l’avenir de James Harden, Jimmy Butler a évoqué la possibilité de voir le All Star débarquer à Miami.

Toujours chez les Rockets, James Harden pourrait bien ne pas y rester très longtemps. Alors que Russell Westbrook a déjà fait ses valises, pour rejoindre les Wizards, The Beard pourrait en faire de même très prochainement. La question est toutefois de savoir quelle pourrait être sa future franchise. De l’autre côté de l’Atlantique, ce feuilleton Harden fait énormément parler et les rumeurs sont nombreuses alors que le joueur de 31 ans a notamment été annoncé chez les Nets, les Bucks, les Celtics, les Blazers ou encore au Heat.

« On n’écoute pas le bruit qui vient de l’extérieur »