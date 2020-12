Basket

Basket - NBA : Cette grosse déclaration de LeBron James sur la prochaine saison !

Publié le 20 décembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Après avoir remporté une nouvelle bague en 2020, LeBron James et les Lakers sont prêts à repartir à l’assaut du titre NBA.

Les Los Angeles Lakers sont en ordre de marche. Malgré leur récent titre NBA glané en finale contre le Miami Heat, les Californiens ont beaucoup régénéré leur effectif. Ainsi, Denis Schröder, Wesley Matthews, Montrezl Harrell ou Marc Gasol sont venus gonfler les rangs des Lakers. Los Angeles pourra aussi compter sur de jeunes pépites, à l’image de Talen Horton-Tucker, qui marchait fort lors des matchs de préparation. Forts d’un effectif pléthorique, les Los Angeles Lakers sont prêts à revenir sur les parquets le 22 décembre, mais savent que la tâche sera à nouveau très compliquée.

« Il faut avoir conscience que tout le monde sera sur nous »