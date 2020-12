Basket

Basket - NBA : Cette incroyable sortie sur une arrivée de James Harden aux Nets !

Publié le 19 décembre 2020 à 10h35 par La rédaction

Sur le départ chez les Rockets, James Harden est notamment évoqué chez les Brooklyn Nets. Charles Barkley a d'ailleurs fait une grande annonce à ce sujet.

Quelle sera la nouvelle franchise de James Harden ? C’est la question que tous les observateurs de la NBA se posent. Même s’il a récemment repris l'entraînement avec les Houston Rockets, The Beard aurait clairement fait savoir à ses dirigeants qu’il souhaitait changer d’air. À l’heure actuelle, les 76ers de Philadelphie et le Heat de Miami seraient bien placés pour s’offrir les services de James Harden. Mais les rumeurs d’un transfert chez les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo sont aussi apparues. Tout comme celles évoquant un arrivée chez les Brooklyn Nets, où cela pourrait donner lieu un trio magique avec Kevin Durant et Kyrie Irving. Dans ce feuilleton, Charles Barkley a d'ailleurs fait son choix.

« Je veux voir James, KD et Kyrie ensemble, je veux les voir imploser »