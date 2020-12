Basket

Basket - NBA : Quand James Harden est comparé à Jordan et Bryant !

Publié le 18 décembre 2020 à 17h35 par A.D.

Alors qu'il brille sous les couleurs des Houston Rockets, James Harden a attiré l'attention de Charles Barkley. L'ancienne gloire des Sixers et des Suns a avoué qu'il était le meilleur joueur 1 contre 1 qu'il ait jamais vu, avant de le comparer à Michael Jordan et Kobe Bryant.

Charles Barkley est un grand fan de James Harden et l'a fait clairement savoir. A en croire l'ancienne gloire des Sixers et des Suns, l'homme fort des Houston Rockets est le meilleur joueur de 1 contre 1 qu'il ait jamais vu jouer. A tel point que James Harden est comparable à Michael Jordan et Kobe Bryant, bien qu'il soit moins fort, selon Charles Barkley.

«Harden n'est pas un joueur aussi fort que Jordan ou Bryant, mais...»