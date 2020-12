Basket

Basket - NBA : Steve Kerr s'enflamme pour le grand retour de Stephen Curry !

Publié le 13 décembre 2020 à 10h35 par A.D.

Blessé sérieusement la saison dernière, Stephen Curry n'avait pu disputer que cinq matchs. Alors que star des Golden State Warriors a fait son grand retour, Steve Kerr s'est réjoui de le voir rejouer.

Stephen Curry is back. A cause du coronavirus et de sa grosse blessure à la main, l'homme fort des Golden State Warriors n'avait pas foulé les parquets depuis plus de neuf mois. Dans la nuit de samedi à dimanche, Stephen Curry a pu faire son retour face aux Denver Nuggets, pour le plus grand bonheur de Steve Kerr. Lors d'un entretien accordé à ESPN , le coach des Golden State Warriors a fait part de son immense plaisir de pouvoir compter sur Curry à nouveau

«C'est assurément un plaisir pour les yeux»