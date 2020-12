Basket

Basket - NBA : Le gros coup de gueule de Nicolas Batum !

Publié le 7 décembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Alors que Nicolas Batum a choisi de rejoindre les Los Angeles Clippers pour la saison à venir, le Français a tenu à mettre les choses au clair concernant sa carrière.

Barré par l’arrivée de Gordon Hayward du côté de Charlotte, Nicolas Batum était libre de signer où bon lui semblait. Après plusieurs années compliquées, le Français de 31 ans était tout de même dans le viseur de 6 franchises NBA, dont plusieurs jouant le titre. Nicolas Batum a finalement choisi les Los Angeles Clippers de Kawhi Leonard. S’il s’est récemment livré sur son arrivée chez les Clippers, le Français a également tenu à mettre les choses au clair sur sa carrière.

« Je n'ai plus rien à prouver avant ma 13e année NBA »