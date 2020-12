Basket

Basket - NBA : De nouvelles tensions entre James Harden et Houston ?

Publié le 4 décembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Alors que les Houston Rockets viennent de perdre Russell Westbrook, ils pourraient aussi devoir se séparer de James Harden.

Depuis l’annonce de Russell Westbrook de vouloir quitter Houston, son compère d’attaque, James Harden, avait aussi des envies de départ. Si son nom avait rapidement été associé aux Brooklyn Nets afin de former un trio magique avec Kyrie Irving et Kevin Durant, rien n’est encore acté. The Beard est toujours un joueur de Houston pour le moment. Mais alors que Russell Westbrook vient de s’engager en faveur des Washington Wizards, James Harden pourrait de nouveau forcer son départ.

James Harden aurait manqué un entraînement ?