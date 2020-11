Basket

Basket - NBA : Russell Westbrook au coeur d’une énorme opération ?

Publié le 18 novembre 2020 à 19h35 par T.M.

Depuis quelques jours, un départ de Russell Westbrook des Rockets fait de plus en plus parler. D’ailleurs, une énorme opération aurait pu voir le jour pour l’avenir du Marsupilami.

En cette intersaison, les trades font actuellement énormément parler. Le visage de certaines franchises NBA pourrait considérablement changer dans les jours ou semaines à venir. C’est notamment le cas du côté de Houston où les Rockets sont actuellement secoués par les feuilletons Russell Westbrook et James Harden. Les deux stars de la franchise texane sont annoncées sur le départ et d’ici peu, le Marsupilami et The Beard pourraient donc être très loin des Rockets. Reste à savoir où les deux All Star pourrait aller. Alors que James Harden semble se rapprocher des Brooklyn Nets, Russell Westbrook aurait pu filer du côté de Washington et des Wizards.

Un échange Westbrook-Wall ?