Basket - NBA : Quand Antetokounmpo répond à Kyrgios pour son avenir !

Publié le 17 novembre 2020 à 11h35 par Th.B.

Alors que Nick Kyrgios avait alimenté les rumeurs envoyant Giannis Antetokounmpo au Miami Heat, la star des Milwaukee Bucks a interpellé le tennisman sur Twitter qui lui a à son tour répondu.

Free agent à la fin de la saison, Giannis Antetokounmpo ne cesse de faire parler de lui. Récemment, le franchise player de Milwaukee a été annoncé du côté des Golden State Warriors, mais surtout au Miami Heat. Joueur renommé du circuit ATP de tennis, Nick Kyrgios a dernièrement fait passer le message suivant sur un plateau télé. « Je lui ai juste demandé s’iil allait rejoindre Miami, et il a eu a énorme sourire sur son visage ». De quoi déchaîner les fans de la franchise floridienne et d’alimenter un peu plus les rumeurs sur l’avenir de la star des Bucks. Antetokounmpo a ces derniers jours ouvert la porte à la possibilité de rester dans le Wisconsin pour encore quelques années.

L’échange de tweets entre Antetokounmpo et Kyrgios