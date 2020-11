Basket

Basket - NBA : Changement de cap pour Russell Westbrook !

Publié le 11 novembre 2020 à 11h35 par Th.B. mis à jour le 11 novembre 2020 à 11h40

Bien qu’il ne soit arrivé que l’été dernier aux Rockets, Russell Westbrook pourrait quitter Houston pour rejoindre les Clippers ou les Knicks !

Après avoir flambé à l’Oklahoma City Thunder et connu quelques désillusions dans sa quête du trophée Larry O’Brien, Russell Westbrook a décidé de quitter sa franchise de toujours afin de se donner plus de chances de remporter un titre NBA avec les Houston Rockets. Néanmoins, la franchise texane s’est inclinée au second tour des Play-Offs et un départ du meneur de jeu n’est pas à exclure.

Westbrook en partance pour les Knicks ou les Clippers ?