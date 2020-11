Basket

Basket - NBA : Harden et Westbrook sur le départ ? Le réponse de Houston !

Publié le 7 novembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Malgré les possibles envies de départs de James Harden et Russell Westbrook après leur échec en demi-finale de conférence, leur coach a souligné l’importance de garder son duo chez les Rockets.

Même s’ils ont été battus en demi-finale de conférence par les Los Angeles Lakers, les Houston Rockets comptent toujours jouer le titre la saison prochaine. Pour cela, l’apport de leur duo magique, James Harden-Russel Westbrook, reste indispensable. Si des récentes rumeurs ont évoqué les envies de départ des deux Américains, le propriétaire de la franchise texane, Tilman Fertitta, est déjà monté au créneau pour expliquer qu’il n’avait aucune intension de se séparer de tels joueurs. Le nouveau coach des Rockets vient de valider ces paroles.

« La raison pour laquelle j’avais accepté ce job, c’est eux »