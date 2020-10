Basket

Basket - NBA : Obama, boycott… L’énorme révélation de LeBron James sur la fin de la saison

Publié le 31 octobre 2020 à 15h35 par La rédaction mis à jour le 31 octobre 2020 à 15h39

La fin de la saison NBA a été marquée par le boycott des équipes en signe de protestation contre les violences policières. LeBron James est revenu sur cet épisode et a évoqué le rôle important de Barack Obama dans la reprise.

Le 11 octobre dernier, la saison NBA se terminait par une victoire des Lakers sur le Heat de Miami. La fin d’un exercice particulier, suspendu de nombreuses semaines en raison de la crise sanitaire et qui n’a failli ne jamais se terminer. En effet, le 26 août dernier, les Milwaukee Bucks refusaient de disputer leur match contre le Magic d’Orlando afin de protester contre les violences policières aux Etats-Unis. L’équipe de Giannis Antetokounmpo a reçu par la suite le soutien de l’ensemble des joueurs NBA. LeBron James est revenu sur cet épisode et a indiqué que la saison avait pu reprendre notamment grâce à Barack Obama.

« Nous étions tous prêt à partir »