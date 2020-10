Basket

Basket - NBA : La plus grande humiliation de LeBron James dévoilée !

Publié le 25 octobre 2020 à 16h35 par A.D.

LeBron James a vécu de très bons, comme de très mauvais moments, lors de sa carrière. Selon Chris Bosh, le pire souvenir de King James est survenu lors des Finales NBA entre le Heat et les Mavericks en 2011.

LeBron James a tout connu lors de sa longue et brillante carrière, la gloire comme les désillusions. Selon Chris Bosh, son ancien coéquipier du côté du Miami Heat, sa plus grande humiliation a eu lieu en 2011. C'était lors des Finales NBA face aux Mavericks. Dans des propos rapportés par Parlons Basket , le jeune retraité a raconté ce douloureux épisode qu'il a vécu avec LeBron James.

«LeBron James a mal joué, tout le monde a mal joué, même le staff»