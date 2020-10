Basket

Basket - NBA : LeBron James, Michael Jordan... Cette prise de position forte sur le GOAT

Publié le 24 octobre 2020 à 11h35 par A.D.

Depuis la sortie de The Last Dance, le débat sur le GOAT a été totalement relancé. Selon Hakeem Olajuwon, ancienne gloire des Houston Rockets, Michael Jordan est, de loin, le meilleur joueur de tous les temps devant LeBron James.

Grâce à The Last Dance , les férus de basket ont pu (re)vivre l'épopée des Chicago Bulls de Michael Jordan. Depuis la sortie du tout premier épisode de la série-documentaire, les grandes figures de la NBA d'hier et d'aujourd'hui se disputent pour désigner le GOAT. Alors que les noms qui reviennent le plus souvent sont Michael Jordan et LeBron James, Hakeem Olajuwon a estimé qu'il n'y avait pas photo entre les deux. A en croire l'ancienne gloire des Houston Rockets, Air Jordan ne joue pas dans la même cour que l'actuelle star des Lakers.

«Ce n'est pas juste de comparer LeBron James à Michael Jordan»