Basket - NBA : Cette incroyable sortie sur LeBron James !

Publié le 24 octobre 2020 à 9h35 par Th.B.

Bien que son Miami Heat était en forme, Pat Riley a reconnu que la franchise floridienne ne pouvait rien face aux Los Angeles Lakers emmenés par LeBron James, le meilleur joueur du monde selon le président du Heat.

En six matchs, les Los Angeles Lakers sont parvenus à surclasser le Miami Heat qui pouvait pourtant compter sur un Jimmy Butler qui a porté la franchise floridienne sur ses épaules tout au long des finales NBA. LeBron James a démontré que malgré ses 35 ans, il était toujours capable d’être dominant et de tirer son équipe vers le haut. Nommé MVP des finales, King James a remporté sa quatrième bague de champion et a égalé Shaquille O’Neal, hall of famer. Pour Pat Riley, qui a tout gagné en tant que joueur, coach et maintenant président du Heat, LeBron James est tout simplement au-dessus de tout le monde.

« Les Lakers ont le meilleur joueur du monde »