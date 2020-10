Basket

Basket - NBA : Quand LeBron James voulait s'occuper de Butler !

Publié le 23 octobre 2020 à 19h35 par La rédaction

Déjà décisif en attaque, LeBron James aurait souhaité s'occuper personnellement de Jimmy Butler lors du Game 6 des finales NBA, qui a vu les Lakers être sacré champion face au Heat.

Après dix ans d'attente, les Los Angeles Lakers ont retrouvé leur trône de champion NBA à la suite d'une saison maîtrisée de bout en bout, grâce notamment au duo LeBron James - Anthony Davis. Le MVP des finales a quant à lui remporté sa quatrième bague de champion, la première depuis 2016. En remportant leur 17e titre de champion NBA, la franchise floridienne a égalée le record de Boston, se hissant un peu plus dans la légende du basket. Malgré des play-offs de haut niveau et de bonnes surprises à l'image des performances de Tyler Herro et Bam Adebayo, le Heat de Jimmy Butler n'a rien pu faire face aux Lakers. Alors que Butler était le danger principal du Heat, LeBron James aurait fait une demande surprenante avant le Game 6...

« Je dois le surveiller tout le match »