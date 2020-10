Basket

Basket - NBA : Vogel revient sur le dossier Kawhi Leonard !

Publié le 20 octobre 2020 à 16h35 par La rédaction

Arrivé l'été dernier sur le banc des Lakers, Frank Vogel a eu l'opportunité d'entraîner une équipe fantastique, mais aurait pu avoir sous ses ordres un trio LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard...

Au terme d'une saison maitrisée de bout en bout, les Los Angeles Lakers sont parvenus à obtenir leur 17e titre de champion NBA, permettant de revenir à hauteur des Boston Celtics en tête des franchises de NBA les plus titrées de l'histoire. Pour décrocher ce premier sacre depuis 2010, les Lakers ont pu compter sur le duo LeBron James - Anthony Davis, solide aussi bien lors de la saison régulière qu'en playoff. Toutefois, la franchise californienne aurait pu être encore plus dangereuse avec Kawhi Leonard, qui aurait pu rejoindre les Lakers. En fin de contrat avec les Toronto Raptors la saison passée, l'ailier avait le choix entre les Lakers et les Clippers, mais a finalement choisi le rival. Coach des Lakers, Frank Vogel revient sur ce dossier.

« Sans lui, nous étions très bons, mais avec lui, ça aurait pu être spécial »